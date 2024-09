Coppa Italia Prima e Seconda categoria i risultati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Hanno ripreso ufficialmente la stagione dellae della, con lagiornata di, in attesa dell’avvio del campionato fissato per domenica 15 settembre. Un primo fine settimana di rodaggio e test, in attesa del vero inizio del campionato. Ini Diavoli Neri Gorfigliano hanno perso 4 a 0 in casa contro il Pieve Fosciana a segno Lucchesi, Borgia, Galletti e Pucci. Domenica prossima i Diavoli Neri Gorfigliano affronteranno il Corsagna. Sconfitta interna anche per l’Academy Porcari contro l’Atletico Lucca per 3 a 1. Rossoneri in vantaggio con Secchi, raddoppio di Giuliani, ha accorciato Tortora gol vittoria allo scadere di Baroncini. E domenica prossima ci sarà il derby tra Academy Porcari e Folgor Marlia. Secca vittoria per 2 a 0 del Capannori sul C.Q.S. Pistoia con la firma di Giusfredi e Haoudi.