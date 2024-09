Clamoroso Osimhen accordo Napoli-Galatasaray | può essere in Turchia già stasera|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-09-02 18:02:00 Avrebbe del, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nuovo colpo di scena nella telenovela estiva che ha avuto come protagonista l’attaccante delVictor. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore ha preso il via una trattativa col, che ha chiesto il calciatore nigeriano con la formula del prestito. Una mossa quasi della disperazione quella del club gestito da Aurelio De Laurentiis, che ha dovuto incassare negli ultimi giorni della finestra di mercato la mancata intesa trae il Chelsea – che pure aveva inviato in Italia i propri emissari per trovare una soluzione – e quella con gli arabi dell’Al-Ahli, che hanno poi dirottato le loro attenzioni sull’ex calciatore del Brentford Ivan Toney.