Carlo Conti la famosa conduttrice che vorrebbe con lui a Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mancano ancora cinque mesi al prossimo Festival di, ma già circolano i primi rumor sui possibili big in gara e sulle co-conduttrici che vedremo sul palco dell’Ariston. Stando a quello che ha scritto Alberto Dandolo sul nuovo numero di Oggi,avrebbe pensato di arruolare Alessia Marcuzzi per il prossimo: “Ho pensato da subito a lei eaffidarle un ruolo di primo piano nel prossimo Festival“. I due hanno già condotto insieme gli ultimi David di Donatello. Non solo Alessia Marcuzzi, secondo Dandolo a2025 potrebbe esserci anche Malgy: “Cristiano Malgioglio sta vivendo una seconda giovinezza, sia da un punto di vista artistico che umano. Il famoso cantautore infatti non solo ha trovato l’amore in quel di Istanbul, ma è richiestissimo sia dalla tv, sia dagli organizzatori dei grandi eventi musicali in Italia e in America latina.