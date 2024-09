Accordo tra Amplifon e Plug and Play Italia sull' innovazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)and, piattaforma internazionale di open innovation, annunciano una nuova partnership con l'obiettivo di entrare in contatto e collaborare con start-up a livello globale. L'consentirà di avviare collaborazioni traX, il dipartimento di ricerca e sviluppo interno di, e nuove startup., il gruppo guidato da Enrico Vita, opera con oltre 20.000 persone e quasi 10.000 negozi in 26 paesi di cinque continenti del mondo. Grazie aX, la società sviluppa nuove soluzioni digitali per offrire un servizio sempre più personalizzato ai propri clienti, sia all'interno che all'esterno dei negozi. Dal 2015,andha già accelerato oltre 300 startup in collaborazione con più di 30 aziende e finalizzato oltre 80 investimenti nel settore.