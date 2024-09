Accessi abusivi a banche dati gli atti dell’inchiesta alla commissione Antimafia | Venuto meno il segreto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arriveranno “nei prossimi giorni”parlamentareglirelativi all’indagine sui presunti dossieraggi ottenuti attraversonon autorizzatibancadella Dna. Dopo che “gliche sono stati trasmessi al gip con la richiesta cautelare” di arresti domiciliari per l’ex sottufficiale della guardia di finanza Pasquale Striano e per l’ex magistrato Antonio Lau(oggi in pensione, ma in passato responsabile del servizio segnalazioni di operazioni finanziarie sospette) è “il“, rende noto la procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Richiesta rigettata dal gip, che ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari: la Procura ha fatto ricorso al Riesame.