26enne tenta di gettare la madre dal 5 piano per un rimprovero Ferita la sorellina di 10 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un normaleper il troppo disordine in casa stava per tramutarsi in tragedia. Una ragazza di 26di Catania hato dila47enne dalla finestra del loro appartamento, situato al quinto, e ha ferito ladi 10intervenuta in difesa della genitrice. La 47enne e la figlia più piccola erano state trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco. I medici, dopo aver verificato l’aggressione subita dalle due donne, hanno segnalato l’accaduto ai Carabinieri della Sezione di Librino. Ai militari, lain lacrime ha poi raccontato di essere esasperata per le continue vessazioni subite dalla figlia. Dopo essere stata colpita dalla ragazza, la donna ha chiesto aiuto ai vicini di casa che hanno chiamato un’ambulanza.