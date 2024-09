Serie A oggi live Genoa-Verona e Fiorentina-Monza | la diretta Alle 20 45 Juve-Roma e Udinese-Como

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – La terza giornata del campionato diA si chiude con le ultime quattro partite. Dopo il pareggio di sabato sera all’Olimpico tra Lazio e Milan e la vittoria all’ultimo respiro del Napoli contro il Parma, in campo18.30. In serata – calcio d’inizio20.45 – spazio invece ae al primo grande big match della stagione: all’Allianz Stadium di Torino va in scenantus-. I bianconeri di Thiago Motta cercano la terza vittoria di fila per confermarsi in vetta alla classifica, la squadra di De Rossi va a caccia del primo successo., lantus-20.4520.45