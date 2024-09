Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la terza giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) La classifica dellalacon quella dello scorso campionato.le due partite della domenia sera è tempo di andare a confrontare i punti e scoprire quali squadre, nel paragone a distanza di un, hguadagnato e quali invece sono crollate. Da segnalare senza dubbio il -7 del Milan di Fonseca rispetto a quello di Pioli di dodici mesi or sono. Ottimo il +3 del Torino targato Vanoli, così come l’Empoli, che lo scorsoaveva iniziato con zero punti e quest’è già a quota 5tre giorante. Di seguito Sportface.it vi propone leaggiornate.