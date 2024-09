Renzi alleato del Pd il pubblico della festa dell’Unità non lo vuole | fischi e buu Poi applaude alle parole di Conte sull’harakiri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) È bastato che Bianca Berlinguer accennasse al tentativo di Matteodi avvicinarsi al Pd che subito dalla platea si sono levate lestazioni:, “buu”, “noo”. È successo allanazionale, quella che in questi giorni si sta tenendo a Reggio Emilia. Sul palco la giornalista di Mediaset, nel ruolo dell’intervistatrice di Stefano Bonaccini. Il fresco europarlamentare dem ha faticato a rispondere alla domanda “sì,no”, mettendo in mezzo la storia dell’anza col M5s in Emilia-Romagna e dicendo, di fatto, che va bene tutto purché si batta la destra. Militanti e simpatizzanti del Pd, però, almeno ieri sera a Reggio Emilia, non sembrano pensarla così: quando Berlinguer ha citato ledi Giuseppe, secondo il quale andare al voto col leader di Italia viva sarebbe un “harakiri” per il centrosinistra, è scattato l’applauso.