Le pagelle di Riccardo Galli | le due facce dei fratelli Marquez

(Di domenica 1 settembre 2024) Aragon, 1 settembre 2024 Marc10 Imbattibile. Dal venerdì alla domenica. Vince tutto e riaccende l’orgoglio personale. Tre giorni di prepotenza, proprio come negli anni migliori. Non sbaglia mai. Non una sbavatura, non un piccolo errore, ma solo e soltanto giri, uno via l’altro, perfetti. L’avventura diin Ducati è appena cominciata. Seguiranno altri trionfi. Martin 9 Bravo e intelligente. Poi, quando capisce che Bagnaia non c’è più si limita ad amministrare un secondo posto che vale oro nella corsa al titolo. Acosta 8,5 Veloce, velocissimo e più accorto rispetto alle ultime gare. Commette qualche errorino e lo paga subito calando di qualche posizione. Poi si rialza e torna in bagarre. Vai, Pedrito, sei forte. Bastianini 8 Un’altra domenica, un’altra gara di rincorsa. Ma Enea c’ha fatto l’abitudine.