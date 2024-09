In piazza Vecchia procede l’allestimento del Landscape Festival Facing the Crisis il tema della 14esima edizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 1 settembre 2024) Bergamo. Mancano pochi giorni all’inizio del prossimo “– I Maestri del Paesaggio”: l’2024 – la– del rinomato appuntamento internazionale è in programma a Bergamo dal 6 al 22 settembre. Ildi quest’anno è “the”: le installazioni e gli eventi delvogliono portare ad una riflessione sulle profonde trasformazioni in atto che mettono in discussioni i valori fondantinostra società, punto di partenza per innovativi approcci di qualità. Come recita il sito ufficiale, “ci si interroga su come la progettazione paesaggistica di valore possa essere determinante per fronteggiare positivamente le diverse crisi e favorire la rigenerazione delle nostre società”. Intanto in città fervono i preparativi: inè in allestimento l’opera verde di Catherine Mosbach, denominata “Green Square”.