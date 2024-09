Fiorentina-Monza 2-2 un punto di cuore Gosens la riprende al 96'

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 - All'inferno e ritorno. Lasi salva in pieno recupero contro ildopo essere stata sotto per 2-0. In rete Djuric e Maldini, poi la zampata di Kean e il colpo di testa diin pieno recupero. I viola salgono a quota 3 punti in campionato: evitano la sconfitta ma non trovano nemmeno la prima vittoria., le immagini del match Palladino non cambia idea e va avanti sulla strada del 3-4-2-1. In porta torna Terracciano dopo aver lasciato spazio a un ottimo De Gea in Conference League. In difesa Comuzzo, Ranieri e Biraghi. A centrocampo Dodo, Mandragora, Cataldi e, questi ultimi due al debutto in maglia viola. Dietro Kean ecco Beltran e Colpani. Avvio tutto sommato buono dei viola. Possesso palla continuo senza tuttavia creare grattacapi a Turati. Al primo affrondo ilva in vantaggio (18').