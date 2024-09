Elisa Isoardi e il grande ritorno su Rai 1 | Sta per accadere qualcosa di speciale

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 settembre 2024)e ilsu Rai 1: "Sta perdi" Sei pronto a farti trasportare in un viaggio televisivo ricco di natura e storie avvincenti? Preparati a scoprire le meraviglie del nostro paese con un tocco eco-friendly che ti farà vedere l'Italia con occhi nuovi!è pronta a condurci in questa nuova avventura con Linea Verde Italia, la versione rinnovata di un programma che da sempre esplora i tesori nascosti del nostro territorio. Ma cosa cambia esattamente? Prima di tutto, si tratta di una vera e propria svolta green: un nuovo accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Rai ha infatti dato il via a un format che mette in primo piano la sostenibilità.