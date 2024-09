CM Punk | Ho finito con Drew McIntyre ora punto al WWE Heavyweight Championship

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024) Ormai anche Bash In Berlin è passato agli archivi, lasciando spazio ai prossimi eventi WWE, che si prospettano molto interessanti. Il PPV andato in onda ieri sera ha regalato molte emozioni al WWE Universe, grazie a grandiosi match disputati in una delle più grandi arene d’Europa, l’Uber Arena. Tra i match inclusi nella card dell’evento c’era anche il secondo confronto trae CMin uno strap match. L’incontro è stato vinto dal Best in the World, che ha toccato l’ultimo cuscinetto del ring dopo aver recuperato il prezioso bracciale chegli aveva rubato un paio di mesi fa. Dopo l’attesissimo incontro,è stato intervistato nel backstage da Cathy Kelly e ha condiviso alcuni piani per il suo futuro: “Questa è sicuramente la fine tra me e”, ha dichiarato il wrestler di Chicago.