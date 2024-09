Amo i gelati ma non li mangio se no ingrasso Suono il pianoforte dopo le delusioni e canto Taylor Swift Io e Sinner al padel | le passioni di Charles Leclerc

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Ricordi belli, ricordi brutti. Il Gran Premio d’Italia, per, è una giostra di emozioni. E la mente non può non tornare su quella pista quando, nel 2019, il campione monegasco è salito sul gradino più alto del podio. Ora, nonostante una stagione altalenante, con l’unica vittoria, quella di casa per lui, nel Gran Premio di Montecarlo, il pilota spera di alzare nuovamente al cielo il trofeo di fronte alla marea rossa, come la Ferrari, che occuperà gli spalti dell’Autodromo di Monza. Il monegasco, però, non è solo motori e supercar. Ma anche moda, musica, pittura, architettura. Insomma, arte a tutto tondo. E se in futuro magari gli piacerebbe concedere “più spazio” a queste, per ora rappresentano uno sfogo tra un giro e l’altro, come il più classico dei ‘pit stop’, per dirla nel linguaggio automobilistico.