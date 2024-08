Week-end da bollino rosso in 9 città poi arriva l’autunno? Le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) Quello appena iniziato sarà un-end dain diverseitaliane, con picchi fino a 39 °C che anticipano un settembre 2024 con temperature sopra la media. Impossibile dire con certezza cosa ci aspetterà nel resto del mese, ma secondo ledopo questo fine settimana non dovrebbe tornare più il caldo estremo che abbiamo vissuto per tutta l’estate e fino a questi giorni. Il colpo di coda dell’estate dovrebbe dunque portare più stabilità termica su tutto il nostro Paese, con valori tra i 27 e i 30 °C, in linea con la nuova normalità del cambiamento climatico, con un settembre caldo ma non particolarmente afoso. Nella prima parte della settimana arriveranno piogge sparse, poi l’alta pressione dovrebbe riportare il caldo sull’Italia a partire dal 4 settembre.