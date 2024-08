VIDEO Benevento a ritmo di trap | Tony Effe fa cantare i giovanissimi con le sue hit

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Tra gli artisti di punta dell’attuale scena rap eitaliana,, pseudonimo di Nicolò Rapisarda, ha conquistato il pubblico di “Città Spettacolo” con una performance carica di energia e carisma. Meno di un’ora di live ma tanti tormentoni, come “Taxi sulla luna” e “Miu Miu”, che hanno scatenato l’entusiasmo della folla presente in piazza Risorgimento. Durante il concerto, come spesso accade nelle sue esibizioni, l’artista ha voluto rimarcare le sue radici romane invitando sul palco tutti i giovani che indossavano la maglietta della Roma e anche quelli con maglia del Brasile. Una decina di ragazzi ha risposto all’appello, unendosi al rapper pere ballare il recente successo “Sesso e Samba”.