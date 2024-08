Ultime Notizie Roma del 31-08-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)dailynews radiogiornale l’ora dell’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ti chiama Mussa sankare il 31enne reo confesso fermato nella notte per l’omicidio di Sharon Verzeni nato a Milano da una famiglia di origine africana il giovane di nazionalità italiana era residente a Suisio un paese della bergamasca distante appena 5 chilometri da Terno d’Isola disoccupato incensurato andare non conosceva Sharon Verzeni l’aggressore sarebbe avvenuta Dunque Senza un apparente motivo ho avuto rapporti improvviso non so spiegare perché ti è successo l’ho vista e l’ho uccisa confessato l’uomo rintracciato dai carabinieri nel Bergamasco alcuni minuti prima dell’omicidio Mussa aveva affrontato il coltello lo stesso che ha ucciso Sharon contro due quindicenni poi scappati nella sua abitazione sono state trovate altre prove dell’omicidio lo stesso indicato il luogo dove aveva ...