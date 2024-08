Trump-Harris cosa voteranno i vip

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono lontani i tempi in cui Bruce Springsteen si era speso organizzando un concerto a supporto di Hillary Clinton. In quel caso il risultato di voto non fu quello sperato, perché la ex First Lady e poi segretario di Stato non riuscì a ottenere la nomination come candidata democratica alle presidenziali. Adesso un’altra donna ci riprova e lo fa strizzando l’occhio al mondo femminile dello showbiz. Da giorni si parla, infatti, di un possibile endorsment da parte di Beyoncé, altra star del mondo musicale, a favore di Kamala. Per ora non c’è alcun appoggio ufficiale, anche se la cantante ha concesso di utilizzare la sua canzone “Freedom” in un video della campagna elettorale dem. Il partito, quindi, al momento si “accontenta” del sostegno della madre di Beyoncé, Tina Knowles, mentre va a caccia di nuovi “supporter” nel mondo dei vip.