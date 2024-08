Torna una sfida storica Biancorossi in vantaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Vigor–Ancona è unadal sapore antico. Suggestiva, affascinante ed inevitabilmente attesa. Entrambe hanno sempre offerto spettacoli degni del proprio blasone: gare equilibrate, dall’esito mai scontato. Sarà così anche domani, alle 18:30, quando allo stadio "Bianchelli" verrà scritto un altro capitolo di questa avvincente storia di calcio e passione. Tutto inizia nel 1921/22, la prima in assoluto della Vigor, con i dorici che vincono senza appello entrambi gli scontri, negli anni ’50 la situazione dei senigalliesi non migliora, ma nella stagione ‘77/78, in serie D, un gol dell’indimenticato Ciro D’Amico regala il primo successo ai vigorini. Negli anni ’80 le sfide si spostano in C2: storico l’1-1 nella spiaggia di velluto, datato 1981/82, con reti di Ennas da una parte e Zandegù dall’altra.