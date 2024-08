The Order recensione Venezia 81 | Jude Law contro la minaccia del fondamentalismo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Da81, in concorso, la nostradi Thedi Justin Kurzel conLaw e Nicholas Hoult: un crime thriller di maniera e di buonissima fattura, abile nel lavorare col sottotesto e nel montare la tensione mentre ci ricorda i pericoli delTheè ambientato nei primi anni ’80 in Idaho, ma è più attuale e vicino che mai. Il canadese Justin Kurzel sbarca a81 assieme aLaw, Nicholas Hoult e il resto del cast di questo crime thriller avvincente e abilissimo nel tenere in pugno lo spettatore, nel montare la tensione lavorando col sottotesto mentre ancora una volta ci ricorda quanto sia facile spaccare un’intera nazione e un’intera democrazia a metà , partendo dal basso.