Risultati Serie B il Pisa di Inzaghi vola in testa | poker Cremonese al Sassuolo | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Il sabato della 4ª Giornata diB si apre con quattro match ricchi di gol. Ildi Pippobatte 2-1 la Reggiana con i gol di Tramoni e Bonfanti (di Sersanti il gol ospite) einallaper una notte. Balzo in avanti anche per lache strapazza 1-4 ilal Mapei Stadium: a Nasti risponde subito Moro, poi gli ospiti dilagano con Colloccolo, Johnsen e Sernicola. Due colpi in trasferta anche nelle gare rimaste. Il Cittadella espugna il campo del Modena grazie alla rete di Ravasio, il Brescia batte 1-2 il Sudtirol con i gol di Adorni e Corrado, Odgwu non basta per la rimonta dei padroni di casa.