Quattro domande da farsi sui giornalisti accusati di stupro

(Di sabato 31 agosto 2024) Al direttore - Strano tipo Salvini. Con la sanatoria edilizia si possono cambiare le finestre delle case ma è contrario a cambiare le finestre delle pensioni.Michele Magno Al direttore - Ho letto con interesse l’intervista di Sara Giudice, rilasciata al Fatto quotidiano, e ho letto con interesse un passaggio in cui la giornalista ragiona sul senso delle accuse che l’hanno travolta, insieme al compagno Nello Trocchia, giornalista anche lui. Giudice e Trocchia sonodi aver fatto violenza a una donna. La procura ha chiesto l’archiviazione, la presunta vittima si è opposta. Il passaggio dell’intervista è questo. Chiede Selvaggia Lucarelli: “Quando leggete l’accusa cosa pensate?”. Risposta: “Ho provato profondo dolore. A me dispiace per lei, ho rispetto sacrale per le vittime di violenza, ho provato dolore per quella bugia. Ero travolta da ciò in cui io stessa credevo.