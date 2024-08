Perse 600 posizioni in graduatoria della scuola a causa dei corsi abilitanti di Valditara | disastro!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) di Sara Puglia Ministro, le scrivo con il cuore in mano per tentare di farle capire come alcune scelte fatte da lei e dal governo stiano avendo e avranno conseguenze drammatiche sulla vita di molte persone, compresa quellamia famiglia. Mio marito è un precario. Uno che insegna con passione. Si trova nelle GPS di I fascia sostegno per la Secondaria Superiore (ADSS) di diritto, avendo frequentato e superato il corso TFA di specializzazione con impegno e sacrificio di tutti (per 8 mesi nessuno lo ha visto). Negli ultimi anni ha lavorato sul sostegno con amore, portando a casa sempre lettere di stima e ammirazione di alunni e famiglie.