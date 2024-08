Perché Taiwan nell’Onu aiuta la sicurezza globale Scrive il ministro Lin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 31 agosto 2024)è un partner indispensabile nelle catene di fornitura globali, in quanto produce oltre il 90% dei semiconduttori di fascia alta del mondo e una parte significativa dei chip avanzati che stanno guidando la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Inoltre, metà del commercio marittimo mondiale passa attraverso lo Stretto di, rendendolo una via d’acqua internazionale fondamentale. Tuttavia, anche se ampie parti del mondo — e miliardi di persone — hanno goduto di grande prosperità grazie alla pace e alla stabilità che prevalgono nello stretto, la Cina continua a intensificare le sue azioni aggressive contro. I tentativi di Pechino di cambiare lo status quo nello Stretto die di espandere l’autoritarismo in tutta la regione indo-pacifica rappresentano una profonda minaccia per la pace e lain tutto il mondo.