Ospitaletto incidente sul lavoro in acciaieria | operaio ustionato dal metallo fuso è gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024)(Brescia), 31 agosto 2024 – Gravesul, questa mattina verso le 11.30, a, nel Bresciano. All’Asonext, in via Seriola 122, unsarebbe entrato in contatto con dele avrebbe riportato gravi ustioni su gran parte del corpo. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato l’uomo al centro ustioni dell’ospedale di Verona con l’elicottero. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell'infortunio, ma dalle prima informazioni sembra che, durante le operazioni di caricamento del materiale ferroso all'interno di un altoforno, si sarebbe verificata un'esplosione: il ritorno di fiamma avrebbe investito in pieno il lavoratore. L’uomo avrebbe riportato gravi ustioni su tutto il corpo e le sue condizioni sono molto critiche.