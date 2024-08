Mondiali atletica U20 oggi in tv | orari 31 agosto programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo aver raccolto sin qui due medaglie grazie a Giuseppe Disabato (bronzo nella 10 km di marcia) e Matteo Sioli (argento nel salto in alto), l’Italia proverà a chiudere in bellezza nella quinta giornata dei CampionatiUnder 20 dileggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). In palio gli ultimi tredici titoli della rassegna iridata dedicata agli juniores. Quest’vedremo in azione complessivamente sette azzurrini distribuiti su quattro specialità, ma non sarà semplice conquistare anche un solo piazzamento sul podio. Ci proverà sicuramente Aurora Vicini nel salto in alto, tuttavia per riuscire nell’impresa sarà chiamata ad avvicinare il suo personale (l’1.92 indoor dello scorso febbraio ad Ancona).