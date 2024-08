Mi sono sposata a 40 anni e ho capito subito di avere fatto un grande errore | divorziare costa la storia di Jeannie Assimos a Business Insider

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Sposarsi per rendersiconto diuna scelta sbagliata. È quanto capitato a Jeche ha raccontato la sua. Unache ha anche un risvolto economico perché “”.ha cominciato a lavorare come direttrice editoriale per eHarmony nel 2008. Cos’è eHarmony? Un sito per trovare l’anima gemella. Lavorando quindi a contatto con storie romantiche,ha cambiato idea rispetto alla sua ferma convinzione di non volersi sposare e così è convolata a nozze con il fidanzato, con il quale stava da 5. Anno 2012, la donna aveva 40e una carriera ben avviata che era la sua priorità: “A quel tempo, avevo un compagno da cinque, pensavo che il matrimonio fosse il passo successivo da fare”. Ora,sente dal’insoddisfazione e capisce di averuna scelta che non la rende felice.