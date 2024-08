Lukaku dopo l’Inter | Molto contento di aver ritrovato Conte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)stasera ha debuttato con la maglia del Napoli, segnando al 92? il pareggio nella vittoria per 2-1 contro il Parma, rocambolesca. Inevitabile un riferimento a, che ha. IN GOL – Romelusegna alla prima partita col Napoli, così come aveva fatto nel suo debutto assoluto in Serie A concinque anni fa contro il Lecce. Entrato al 62?, ha pareggiato al 92? battendo il portiere “d’emergenza” Enrico Delprato subentrato a Dion Suzuki espulso a cambi finiti. Poi, quattro minuti, la squadra di Antonioha trovato il gol del 2-1 con André Frank Zambo Anguissa.perIL COMMENTO –ha vinto il premio Player of the Match organizzato da Lega Serie A e Panini.