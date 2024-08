LIVE Sinner-O’Connell 3-0 US Open 2024 in DIRETTA | break immediato e tante discese a rete

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio e palla corta dell’australiano. 15-15 Pesantissimo il diritto con cuiha sfondato. 15-0 Ace esterno di. E’ evidente che oggistia provando qualcosa di nuovo in campo. Questesono propedeutiche in vista di una possibile sfida con Medvedev ai quarti? 3-0 Inil diritto del tennista aussie.consolida il. 40-15 Serve&volley di, inla volée di rovescio. Non era semplice, buona risposta di. 40-0 Scambio durissimo. Maè un muro e trasforma una situazione difensiva in offensiva con uno splendido diritto incrociato. 30-0 Molto verticale oggi. Avanza ancora e chiude con la volée di diritto. 15-0 Ace esterno del n.1. 2-0comanda da fondo e chiude con lo schiaffo al volo.dell’azzurro.