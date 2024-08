Lipsia clamorosa rimonta a Leverkusen! Tedeschi già in formato ‘europeo’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) In una partita rocambolesca e ricca di emozioni, ilriesce nell’impresa di ribaltare il risultato contro il Bayer, vincendo per 3-2 in trasferta nonostante l’inferiorità numerica. IN– Termina 2-3 il match giocato da Bayer. Una sfida che sembrava già chiusa alla fine del primo tempo, ma che si è trasformata in una battaglia epica nella ripresa, con i nuovi arrivati del, in particolare Openda, protagonisti assoluti di unaincredibile. Entrambe le squadre, protagoniste di questa sfida intensa, saranno avversarie dell’Inter nella fase a gironi della nuova UEFA Champions League, promettendo incontri altrettanto emozionanti.