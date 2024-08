La partita delle antenne | Una in zona palazzetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) L’antenna sarà collocata altrove dalla società Iliad Italia Spa. Nell’istanza di autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto il gestore aveva indicato un’area privata situata in Via del Ronzinello. Come da termini di legge – spiega una nota del Comune – è stata convocata la conferenza di servizi per acquisire i pareri di Arpat, Usl Toscana Centro e ufficio edilizia e urbanistica del municipio. Ad esprimere parere negativo alla installazione sull’area individuata è stato il Comune che ha ritenuto la localizzazione dell’impianto incompatibile con la gestione locale del rischio idraulico e con il regolamento urbanistico. L’amministrazione comunale, a conclusione della conferenza dei servizi, ha proposto a Iliad la localizzazione su due aree alternative, una nei pressi del parcheggio deldello sport in via Fucecchiello, l’altra invece allo stadio comunale.