Fonseca shock esclusi Leao e Theo?! Rivoluzione Milan contro la Lazio | il retroscena

(Di sabato 31 agosto 2024) Una cosa va riconosciuta a Paulo: aver fiducia nelle proprie idee. Se queste idee porteranno ilverso un naufragio in stile Titanic o permetteranno di calmare le acque ed evitare l’iceberg all’orizzonte saranno il tempo e il campo a dirlo. Intanto, stando ai rumor sulle probabili formazioni di, il tecnico portoghese sembra voler optare per una. La garail Parma è stata orribile, ilè apparso senza identità , in difficoltà con le distanze in campo, vulnerabile dietro e dipendente dai singoli in avanti.