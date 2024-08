Delitto Verzeni sotto stretta sorveglianza in carcere il killer Moussa Moses Sangare | È stanco e provato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 31 agosto 2024) Ha trascorso la sua prima notte in, ilreo confesso della 33ebbe barista Sharon. Oggi la Procura della Repubblica di Bergamo inoltrerà al gip la richiesta di convalida del fermo per omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il giudice per le indagini preliminari è chiamato poi a fissare un’udienza. Ad attendere la convocazione, da solo in cella, in, il 31enne italiano di origini maliane. Il profilo dell’assassino di Sharon ha destato sconcerto in tutto il Paese. Un recente passato da rapper in erba, qualche collaborazione importante, poi il buio.inil(ANSA FOTO) – cityrumors.itI lavori saltuari, le furibonde liti in famiglia, la denuncia per maltrattamenti, forse l’utilizzo di stupefacenti.