Como Varane escluso dalla lista per la Serie A | si pensa alla rescissione del contratto

(Di sabato 31 agosto 2024) Raphaelè statodei 25 giocatori che ilha consegnatoLegaA per la stagione 2024/2025. Una decisione che i lariani hanno preso in seguito all'infortunio al ginocchio rimediato da Raphaelnel match di Coppa Italia contro la Sampdoria, apparentemente più grave del previsto. L'esclusionepotrebbe infatti comportare anche ladelper il difensore francese, arrivato in estate a parametro zero dopo l'esperienza al Manchester United. Al momento non è stata ancora fatta una scelta definitiva, anche perché non c'è chiarezza in merito alle condizione fisiche di: fatto sta che la sua esperienza in Italia rischia seriamente di volgere al termine dopo appena 23 minuti giocati.per laA: sidel