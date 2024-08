ATB normalizzato il rilascio dei permessi di transito in Città Alta | le multe non dovute verranno rimborsate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Bergamo. Dallo scorso mese di maggio, in concomitanza con l’apertura del parcheggio di via Fara, è stata modificata la ZTL (Zona a Traffico Limitato) dicon l’installazione di un nuovo varco in via Antonio Locatelli e l’arretramento del varco su Viale Vittorio Emanuele in corrispondenza della rotonda Conca d’Oro. Inoltre, a seguito di questa novità, è stato modificato il regime di sosta in, convertendo i parcheggi blu in parcheggi per residenti, per altri soggetti* in possesso di permesso e per i motocicli di qualsiasi cilindrata. Durante l’attivazione della ZTL, le persone prive di permesso, dal 4 maggio, possono raggiungere solo i tre parcheggi pubblici (via Tre Armi, Porta Sant’Alessandro e via Fara), transitando unicamente dal varco di viale Vittorio Emanuele.