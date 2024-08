Alba parroco chiede di tornare allo stato laicale | ha una relazione sentimentale che vuole portare avanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Aveva unache non poteva più nascondere. Così il vescovo di, monsignor Marco Brunetti, il 31 agosto ha comunicato al Consiglio dell’Unità pastorale – del quale fanno parte le parrocchie di Feisoglio, Borgomale, Bosia, Castino, Cravanzana e Niella Belbo, tutte in provincia di Cuneo – le dimissioni da amministratore parrocchiale di don Tomas Hlavaty perché coinvolto in unaamorosa. “Èdon Tomas are al vescovo di poter lasciare il ministero e di avviare la procedura per la sua riduzionea seguito di unache lo vede coinvolto”, ha informato la diocesi con una nota ufficiale.