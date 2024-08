A Venezia debutta la black comedy con Buccirosso e Musella

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Un omaggio feroce alla commedia all’italiana e alle più irriverentibritanniche. Questo è ciò che offre “La scommessa – Una notte in corsia”, il nuovo film di Giovanni Dota chealla Mostra del Cinema di, nella sezione Giornate degli Autori (Nottine), per poi approdare nelle sale italiane il 12 settembre, distribuito da I Wonder Pictures. Un cast di prim’ordine, che include Carloe Linonei ruoli principali, insieme a Iaia Forte, Nando Paone, Yari Gugliucci, Vittorio Ciorcalo, Clotilde Sabatino, Chiarastella Sorrentino ed Elvira Zaingone, dà vita a un film che promette di lasciare il segno.