A settembre ripartono i corsi di equitazione per bambini e adulti alla Scuderia Pan a Mulinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo, 31 agosto 2024 – AdiperPan a. Si svolgeranno tutti i pomeriggio durante la settimana ed il sabato e la domenica mattina. Chi portaun amico che si iscrive airiceverà una lezione gratis. Sabato 21ci sarà un pomeriggio indalle ore 15.30 alle ore 18 con la stessa formula dei campi estivi: giochi e lezioni sui pony. LaPan da anni promuove l’come veicolo di benessere, di terapia e di inclusione anche per le persone con disabilità. Il centro equestre affiliato Fise e Coni, è un’isola felice nei boschi alle porte della città di Arezzo dove vengono promossie iniziative per tutte le età per accompagnarescoperta del mondo del cavallo e per educare ad un corretto approccionatura e agli animali.