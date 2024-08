Vis con l’Arezzo un temibile déjà-vu Lunedì la quarta sfida in dieci mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non si può dire che la Vis non conosca, avendolo incontrato tre volte da novembre in poi. E se quello che pareggiò allo stadio Benelli la scorsa stagione (1-1 firmato Pattarello e Sylla) era un po’ distante dall’attuale (per dire, Gucci e Guccione partivano dalla panchina), gli ultimi due hanno rappresentato test indicativi. Nel 2-1 in Toscana del marzo scorso c’erano in amaranto quasi tutti i protagonisti di oggi: toscani sul doppio vantaggio con Chiosa e Guccione, Nicastro nel finale. In Coppa Italia poi, giusto due settimane fa, l’1-3 del Benelli a sancire il ritardo della Vis e la comprovata affidabilità del team di Troise. A segno Guccione, Gucci e Gaddini, dopo l’iniziale vantaggio di Nicastro.