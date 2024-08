Toscana da scoprire La patria di Sansovino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’assonanza tra i nomi non è una casualità: colui che oggi conosciamo come il, infatti, si chiamava Andrea Contucci, ma poiché era originario di Monte San Savino passò alla storia con il soprannome che ricorda il suo paese natale. Ci troviamo nella splendida Val di Chiana, in provincia di Arezzo: una di quelle pochissime zone dellache, seppur ricche di tesori nascosti, non è ancora stata presa d’assalto dai turisti., Giorgio Vasari, Della Robbia e Sangallo sono gli artisti che più hanno avuto un ruolo di rilievo nell’abbellimento di Monte San Savino, che mantine intatta la sua struttura originaria, con le mura cittadine a creare un’ellisse.