Sull' Italia nessuna ritorsione Europa la profezia di Tajani

(Di venerdì 30 agosto 2024) «L'avrà un ruolo importante nella prossima Commissione Ue». Così il ministro degli Esteri, Antonio, in un'intervista al Corriere della Sera, in merito alla candidatura a commissario di Raffaele Fitto. «Mi auguro che anche l'opposizione lo sostenga e lo voti perché inconta avere forza come Paese, indipendentemente dal partito da cui si proviene. Berlusconi andò a sostenere Gentiloni di persona a Bruxelles». E interrogato se dopo i suoi colloqui con Ursula von der Leyen e Roberta Metsola abbia avuto garanzie che non ci saranno «ritorsioni» per il voto contrario di FdI e Lega risponde: «Ne sono certo. Primo, perché il secondo partito di governo, noi, ha votato von der Leyen e prima ha sostenuto, come la premier Meloni, la Commissione tutte le volte che si è mossa in modo equo e condivisibile. E così sarà anche in futuro.