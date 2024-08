San Siro Figc in pressing su Sala Niente finale di Champions 2027 Troppe incertezze sui futuri lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)diLeague a Sannel. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma pare proprio che la, d’intesa con la Uefa, intenda stralciare lo stadio di Milano dal dossier sull’ultimo atto del massimo torneo calcistico continentale in programma tra tre anni. Il motivo è semplice: il Comune, proprietario del Meazza, in questo momento non è in grado di assicurare ae Uefa che nel maggio del– mese della– la Scala del calcio non sia un cantiere, almeno in parte, per realizzare idi ristrutturazione proposti da Webuild e su cui Comune, da una parte, e Milan e Inter dall’altra stanno trattando da mesi.