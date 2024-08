Reali inglesi Harry e William a stento si guardano al funerale dello zio È gelo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo oltre un anno di distanza e tensioni familiari, il principee il fratello maggioresi sono ritrovati in occasione delzio Robert Fellowes a Norfolk. Nonostante la vicinanza fisica, i due non si sono scambiati nemmeno una parola durante l’evento. L’ultimo incontro tra i fratelli risaliva all’incoronazione di Re Carlo III, avvenuta a maggio dell’anno scorso. Leggi anche: Kate torna in pubblico: le prime immagini della principessa all’uscita dalla chiesa Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sembra che sia stata la famiglia di Diana, in particolare i suoi fratelli, Lady Jane, Lady Sarah McCorquodale e il conte Spencer, a cercare di mediare per riavvicinare