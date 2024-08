Omicidio Verzeni ha confessato Moussa Sangare fermato nella notte | Ho avuto un raptus ho visto Sharon e l’ho uccisa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) È stato individuato eil presunto autore dell’di: si tratta di un 31enne italiano originario del Mali,, identificato nel soggetto ripreso dai sistemi di videosorveglianza del comune di Terno d’Isola mentre si trovava in sella a una bicicletta latra il 29 e il 30 luglio, e si allontanava velocemente dalla scena del crimine. Come reso noto dalla procuratrice aggiunta di Bergamo, Maria Cristina Rota, l’accusa nei suoi confronti è divolontario premeditato. “Staal termine di serratissime indagini siamo pervenuti a identificare il signore in bicicletta che ha reso una piena confessione“, ha detto la procuratrice in conferenza stampa, precisando che “non c’è stato alcun movente, non si conoscevano e non hanno maicontatti”.