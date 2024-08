Omicidio Sharon Verzeni chi è Moussa Sangare l’uomo che ha confessato il delitto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo un mese dal, il presunto assassino diha un nome. I Carabinieri, nella notte tra il 29 e il 30 agosto hanno fermato un uomo, accusato di essere il killer della 33enne uccisa a coltellate a Terno d'Isola, nel Bergamasco, nella notte tra il 29 e 30 luglio. Si tratta di, un uomo di 31 anni, cittadino italiano, originario di un altro Paese. Gli inquirenti, in conferenza stampa, si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli su questo aspetto. Da quanto trapelato avrebbe origini familiari maliane.è un disoccupato, nato a Milano e residente a Suisio, pochi chilometri di distanza dal paese dell'. Si tratta della persona ripresa dalle telecamere mentre si allontanava velocemente in bici dal luogo del. Dopo il fermo ha reso prima spontanee dichiarazioni poi, in sede di interrogatorio, ha reso una piena confessione.