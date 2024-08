MotoGP il tuono Marc Marquez assorda tutti ad Aragorn Partenza in salita per Bagnaia ma non c’è ragione d’allarmarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nella giornata di venerdì 30 agosto, lesono tornate a ruggire nell’autodromo MotorLand Aragon dopo un anno di pausa. Si è difatti completata la giornata inaugurale dedicata alle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragona 2024. Chi ha impressionato più di, autore del miglior tempo con margine nella sessione deputata a individuare i 10 centauri esentati dal Q1. Il veterano iberico ha dimostrato di non aver perso il proprio rapporto privilegiato con un circuito dove si è già imposto a ripetizione. A colpire è soprattutto il distacco rifilato agli avversari. Si contano 272 millesimi tra El Trueno de Cervera e Aleix Espargarò, secondo in classifica, nonché la bellezza di quasi 6 decimi a Jorge Martin e 9 decimi a Francesco. Va sottolineato come una caduta di Jack Miller abbia vanificato per chicchessia il time attack conclusivo del turno.