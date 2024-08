Mercato Napoli fatta per Gilmour! Arriva l’annuncio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilè entrato nella fase finale, quella più calda. In casasi preparaufficiale per un altro colpo importante. Ilnon si ferma. In queste ore èta l’ufficialità di Scott McTominay,to dal Manchester United e pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte per dare qualcosa di importante alla causa azzurra. Il centrocampo sta cosi prendendo forma, con il giocatore scozzese che va ad aggiungersi a Lobotka ed Anguissa, altri due elementi importanti per il reparto. Non è finita qui! Giovanni Manna sta continuando a lavorare in queste ore perre a definire anche un’altra trattativa, sempre per dare al centrocampo una forma ben definita e soprattutto un elemento di spicco per la rosa. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Billyavrebbe firmato il contratto e sarebbe ormai un nuovo giocatore del