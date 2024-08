LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Bocciardo Boggioni Beggiato e Cristiani tutti in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

09.56 Luigiconferma la sua terza posizione col tempo di 1:24.11. Terza posizione per lui nella batteria vinta dall'israeliano Ami Omer Dadaon (1:19.33).e due nelladi oggi pomeriggio, rispettivamente col quinto e col settimo tempo. 09.55 Ai 50m, Luigivira in terza posizione col tempo di 40.02. 09.53 Ora batteria 2 con Luigi. 09.52 Federicochiude al quarto posto la sua serie col tempo di 1:25.11. La serie viene vinta dal giapponese Takayuki Suzuki (1:22.80). 09.49 Iniziano le batterie dei 100 metri sl maschili S4: in vasca per l'Italia ci saranno Federico, heat 1, e poi Luigi, heat 2. 09.46 Seconda serie dei 100 metri sl femminili S5: atlete in vasca. A vincere è stata la britannica Tully Kearney con il tempo di 1:17.75.