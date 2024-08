LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | in corso la 10 km di marcia maschile più tardi le staffette

Leggi tutta la notizia su oasport

16:37 Si migliora di 11 centimetri Giada Cabai, che sale a 13.71 nelle qualificazioni del getto del peso femminile. Misura ancora non soddisfacente per l'azzurra. 16:34 Al passaggio dei 1500 metri è il tedesco Frederick Weigel a scandire il ritmo nella 10 km di. Giuseppe Disabato attento nel gruppo di testa, mentre Alessio Coppola è già staccato di una decina di secondi. 16:31 Primo lancio a 13.60 per Giada Cabai, che ha bisogno di migliorarsi sin dal prossimo tentativo. 16:28 Nelle prossime due ore saranno principalmente le due gare dia monopolizzare il programma della penultima giornata deiunder 20 di Lima. 16:26 Inizia anche la 10 km di. Per l'Italia ai nastri di partenza Alessio Coppola e Giuseppe Disabato. 16:24 Tra pochi secondi partiranno le qualificazioni del getto del peso femminile.